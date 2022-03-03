«Каникулы» режима санкций. Как правительство РФ будет помогать бизнесу и IT-отрасли

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин подписали ряд мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях жёстких санкций, которые ввели западные страны из-за ситуации на Украине. Рассказываем, как конкретно будут помогать власти.

Какие меры приняты для среднего и малого бизнеса?

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. По словам Михаила Мишустина, отечественная экономика была готова к санкциям, но бизнес всё равно нуждается в большой поддержке государства. Какой именно:

— С 1 марта и до конца года вводится мораторий на плановые проверки для ИП, малых и средних предприятий. Исключение составят случаи, связанные с риском жизни и здоровья россиян.

— Продлятся ещё на полгода программы компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование СБП (системы быстрых платежей). На эти цели выделено 500 млн рублей.

— Будут возмещены банковские комиссии предприятиям за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат до конца июня 2022 года через новый платёжный сервис Банка России (СБП).

— Запускается новый этап амнистии капиталов для защиты активов за рубежом.

— Отменяется НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта.

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Как государство поможет IT-отрасли?

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и её дальнейшего развития на фоне санкционного режима. Эта отрасль едва ли не больше всех пострадала с начала военной операции на Украине. Вот какая поддержка ждёт представителей сферы информационных технологий:

— Все IT-компании освобождаются от уплаты налогов на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.

— Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их деятельности.

— Расширится программа предоставления грантов на создание отечественных решений.

Также налоговые льготы могут получить разработчики мобильных приложений и компании, занимающиеся установкой и тестированием отечественного ПО.