Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти. Об этом рассказал начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кудинова, Россия ищет возможность получать запчасти для самолётов через Турцию или Индию.

Напомним, 26 февраля руководство Евросоюза приняло решение о введении санкций, которые запрещают поставку на территорию России самолётов и запасных частей для них. Также невозможным станет техобслуживание и страхование воздушных судов.

Лизингодателей санкции обязывают до конца марта разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями.