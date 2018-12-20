Компания бизнесмена Ракшина купила здание "Центрального телеграфа" в Москве

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"Дочка" "Ростелекома" — ПАО "Центральный телеграф" — закрыла сделку по продаже офисного здания площадью 12 тысяч квадратных метров между Никитским и Газетным переулками. Сумма сделки составила 2 миллиарда рублей, покупатель в сообщении не указан, пишут "Ведомости", ссылаясь на сообщение компании.

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Из сообщения Центрального телеграфа известно, что комплекс купила фирма ООО "Первый". Она принадлежит семье основателя одного из самых крупных сибирских ритейлеров — "Мария-Ра" Александра Ракшина, сообщили два источника, которые знакомы с одним из участников сделки. Согласно СПАРК, ООО "Первый" в равных пропорциях принадлежит Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор "Первого" Евгений Ракшин вопрос издания переадресовал в Центральный телеграф.

Центральный телеграф провел аукцион по продаже здания в ноябре 2018 года. Согласно лотовой документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Коммерсант" писал, что несколько дней назад здание было в итоге переведено на баланс фирмы ООО "Телеком-5", которое в равных долях принадлежит "дочкам" Сбербанка и "Ростелекома".

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По данным источника издания, это сделано "для последующего упрощения процедуры продажи, минуя аукцион". При этом "Коммерсантъ" сообщал, что объект хотела купить Capital Group Павла Тё, однако ее представитель данную информацию не комментировал.

Ракшин неоднократно попадал в рейтинг самых богатых людей журнала Forbes. В 2013 году он занял 148-е место, его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов, к 2015 году он опустился на 164-е место.

Как ООО "Первый" собирается использовать здание, пока неизвестно. По мнению партнера Colliers International Станислава Бибика, его можно использовать под офисный комплекс для размещения коворкингов. С ним согласен управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который добавил, что в данный момент есть определенный дефицит офисной недвижимости в центре столицы РФ. Вторым вариантом является редевелопмент здания под сервисные апартаменты: учитывая расположение здания в самом центре Москвы, такой вариант будет экономически выгоднее.