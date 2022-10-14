Компания Danone заявила об уходе из России

Компания Danone объявила о планах по уходу из России. Точную дату в пресс-релизе производитель не обозначил.

Предполагается, что Danone передаст контроль за производством продукции новому собственнику. Ущерб от этого решения компания оценивает примерно в один миллиард евро.

В России компания работает с 1992 года, за это время запущено 16 предприятий. В числе её брендов — Danone, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo и другие.

Передачу контроля за производством считают лучшим вариантом для сотрудников и партнёров компании.