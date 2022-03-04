Компания Intel приостановила поставки в России и Белоруссию

Компания Intel приостановила поставки в Россию и Белоруссию. Об этом сказано в официальном заявлении.

«Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — добавили в компании.

Также сотрудники Intel работают над сбором гуманитарной помощи для Украины. Через Intel Foundation собрано уже более 1,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ рассматривает возможность трёх вариантов дальнейшего развития отношений с компаниями, которые уходят с российского рынка. Худший вариант — закрытие предприятий и увольнение всех сотрудников.