Компания Yum! Brands ведёт переговоры о продаже ресторанов KFC в России

Американская компания Yum! Brands, которая владеет брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, ведёт переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Об этом сообщает РИА Новости.

«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в официальном заявлении компании.

После завершения сделки Yum! Brands полностью покинет российский рынок.

Отметим, что с начала марта компания объявила о закрытии 70 российских ресторанов, но тех заведений, которые работают по франшизе, это не касалось.