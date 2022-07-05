Компания Yum! Brands ведёт переговоры о продаже ресторанов KFC в России
Американская организация передаст заведения российскому собственнику, после чего покинет рынок
5 июля 2022, 22:11, Илья Звягинцев
Американская компания Yum! Brands, которая владеет брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, ведёт переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Об этом сообщает РИА Новости.
«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в официальном заявлении компании.
После завершения сделки Yum! Brands полностью покинет российский рынок.
Отметим, что с начала марта компания объявила о закрытии 70 российских ресторанов, но тех заведений, которые работают по франшизе, это не касалось.
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