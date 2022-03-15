Кондитерские изделия в России подорожают в среднем на 25%

Производители кондитерских изделий потребовали от российских торговых сетей поднять цены на продукцию в среднем на 25%, сообщают «Ведомости». При этом изделия отечественных компаний подорожают сильнее.

Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic) уже второй раз за год хочет поднять стоимость своей продукции на 15-20%, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's и проч.) — примерно на 10%, Ferrero Rocher — 20%.

Из российских компаний KDV («Чио Рио») с начала года запросила увеличение закупочных цены уже на 67%. «Юнивест» (Impresso, «Рошель», «Петушок», «За облака...») намерен поднять стоимость своих товаров на 10-30%, «Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») — на 17-22%, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и «Черноголовка» (Fantola, Савинов) — на 20%.