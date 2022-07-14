Котельный завод в Барнауле продают на Avito

Объявление о продаже действующего предприятия по производству энергетических котлов большой мощности «Сибэнергомаш» (бывший Барнаульский котельный завод) появилось в июле на Avito.

Как ранее писал amic.ru, «ВЭБ.РФ», которому принадлежит предприятие, в июне объявило торги на открытом аукционе 100% долей предприятия и его движимого и недвижимого имущества. Теперь эти торги продвигают и на этой электронной площадке. Начальная цена аукциона — 915,7 млн рублей.

Почему продают «Сибэнергомаш»

Напомним, что для «ВЭБ.РФ» котельный завод — не профильный актив. Поэтому эта госкорпорация развития России решила от него избавиться. В корпорации надеются, что предприятием заинтересуются ключевые игроки промышленного рынка.

Возможно, к заводу присматриваются игроки рынка нефтехимии, так как на «Сибэнергомаше» производят детали для трубопроводов, что актуально в условиях импортозамещения, считают эксперты.

Что продают на котельном заводе

На продажу идут 100% долей предприятия, 35 объектов недвижимого имущества и 276 объектов движимого имущества. Завод находится в Барнауле по адресу проспект Калинина, 26.

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Что известно о заводе «Сибэнерномаш»

В этом году предприятию исполняется 80 лет, оно было основано в 1942 году на базе эвакуированного котельного производства Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.

Ранее завод считался одним из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края и вторым в стране по величине по производству энергокотлов большой мощности, в советское время на нем трудилось несколько тысяч человек.

В 2015 году его признали банкротом. Главными кредиторами были Альфа-банк, который предоставил компании 950 млн рублей) и банк «Глобэкс», давший 1,6 млрд рублей.

Эти кредиты предоставлялись на оборотные средства, но выяснилось, что они ушли на предоставление займов и осуществление авансовых платежей в пользу участников холдинга «Новаэм» — тогдашнего собственника завода, пишет «Коммерсант».

На главу «Новаэма» Виталия Черномора завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Его приговорили к семи годам колонии в июне 2022 года.

В конце 2017 года процедура банкротства завершилась. Часть активов досталась новой компании «Сибэнергомаш-БКЗ». А принадлежавшие банку «Глобэкс» активы перешли после санации к «ВЭБ.РФ». Их арендует «Сибэнергомаш-БКЗ».

В 2021 году директор завода Михаил Кругман рассказал губернатору края Виктору Томенко о том, что предприятие наконец-то вышло в плюс, пишет «Толк». Однако для развития заводу нужны инвестиции.