Кредитный портфель для среднего, малого и микробизнеса в Алтайском филиале Россельхозбанка с начала года превысил 12 млрд рублей. Как отмечают в пресс-службе банка, этому способствовали конкурентные процентные ставки, а также регулярные стимулирующие акции. Рост в сравнении с таким же периодом прошлого года составил 30%. При этом из всех средств, предоставленных для микробизнеса, по льготной ставке выдано 98%.

«Позитивная динамика кредитного портфеля демонстрирует результаты нашей работы по поддержке среднего, малого и микробизнеса. Так, в рамках кредитного продукта „МикроАПК“ аграрии могут предоставить к заявке сокращённый перечень документов. Для них действует упрощённая процедура принятия решения, возможность беззалогового кредитования и льготная ставка до 5% годовых (полные условия по ссылке). Для членов АККОР работает процедура, также предусматривающая облегчённый пакет документов», — рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Платежи и переводы при использовании данного продукта можно с удобством проводить через интернет-банк, а снимать и вносить наличные — с помощью корпоративной карты. Если речь идёт о крупных суммах, работу с наличными лучше доверить службе инкассации — тем более РСХБ предоставляет клиентам эту услугу на специальных условиях и по упрощённому порядку.

«Наша деятельность способствует не только росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, но и решению важнейших социальных задач: поддержке занятости и повышения качества жизни на Алтае», — добавил Николай Бойко.

Россельхозбанк предлагает полный спектр расчётно-кассовых услуг для бизнеса любого размера. Для удобства своих клиентов в банке есть возможность открыть счёт без посещения отделения (достаточно подать заявку в режиме онлайн). Клиентам доступны срочные переводы, а также управление собственными счетами через личный кабинет.

Для дистанционного обслуживания разработаны более низкие тарифы. Самый популярный — «Расчётный Эконом». Он подойдёт субъектам с оборотами до 500 млн рублей и включает в себя целый комплекс бонусов: бесплатные внутрибанковские платежи, пакет из 10 бонусных внешних платежей, бесплатный выпуск и обслуживание корпоративной карты в течение 12 месяцев, внесение наличных средств на сумму до 100 тысяч рублей без комиссии*, бесплатное ведение зарплатного проекта.

На конец сентября 2022 года компании Алтая и предприниматели держат на расчётных счетах банка порядка 5,5 млрд рублей, на депозитных счетах — более 18 млрд рублей. Всего в линейке Россельхозбанка 10 тарифных планов, как с абонентской платой, так и без неё, под любые потребности бизнеса. Для предприятий АПК банк разработал специальную линейку «Агростарт», «Агророст» и «Агропремиум». Заявку на открытие счёта можно подать дистанционно на сайте банка. Полные условия тарифов РКО размещены на сайте РСХБ в разделе «Услуги для малого бизнеса и ИП».

*Комиссия за внесение наличных средств на сумму свыше 100 000 рублей составит 0,15% — по корпоративной карте и 0,4% от суммы внесения в кассах банка, мин. сумма 250 руб. Абонентская плата тарифа «Расчётный Эконом» составляет 1000 руб./мес.

АО «Россельхозбанк»