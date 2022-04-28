Крупнейшие российские мобильные операторы повысили цены по тарифам на 30-50 рублей
Операторы объяснили потребность необходимостью сохранять качество связи при росте расходов
Крупнейшие российские мобильные операторы повысили стоимость тарифов. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной для роста цен стала необходимость сохранять качество связи при росте расходов.
Так, у «МегаФона» цена выросла на 30 рублей по планам «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». Также в ряде регионов увеличились цены на линейки тарифов «Без переплат». В организации объяснили, что мера связана с ростом расходов на предоставление услуг при сохранении качества связи. МТС поднял расценки на 30-50 рублей в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор».
Также по информации издания, операторы стали чаще запускать новые тарифы, переводя действующие в архив — они становятся недоступными для новых абонентов. Так, у Tele2 вместо «Супер онлайн+» появился «Супер разговор». Обновились тарифы линейки «Мой Теле2» — «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+».