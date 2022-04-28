Крупнейшие российские мобильные операторы повысили цены по тарифам на 30-50 рублей

Крупнейшие российские мобильные операторы повысили стоимость тарифов. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной для роста цен стала необходимость сохранять качество связи при росте расходов.

Так, у «МегаФона» цена выросла на 30 рублей по планам «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». Также в ряде регионов увеличились цены на линейки тарифов «Без переплат». В организации объяснили, что мера связана с ростом расходов на предоставление услуг при сохранении качества связи. МТС поднял расценки на 30-50 рублей в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор».

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Также по информации издания, операторы стали чаще запускать новые тарифы, переводя действующие в архив — они становятся недоступными для новых абонентов. Так, у Tele2 вместо «Супер онлайн+» появился «Супер разговор». Обновились тарифы линейки «Мой Теле2» — «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+».