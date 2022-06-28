Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков объявил об уходе с российского рынка

Компания Diageo, которая является крупнейшим производителем алкоголя в мире, объявила об уходе с российского рынка. Diageo производит напитки под марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими.

Как сообщает РИА Новости, решение об уходе с российского рынка было принято на глобальном уровне. Отгрузку продукции в Россию уже приостановили, а также начинается процесс увольнения сотрудников.

Добавим, что в марте компания объявляла о временной приостановке деятельности.

Ранее сообщалось, что курильщики Алтайского края столкнулись с отсутствием сигарет некоторых марок в магазинах. В ряде торговых точек крупных сетей пропали или уже заканчиваются так называемые компактные сигареты, есть дефицит на тонкие сигареты размера slim, исчезают и обычные сигареты отдельных марок.