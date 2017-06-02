Кудрин опроверг слова Путина о России, которая справилась с санкциями

Санкции в отношении России продолжат замедлять рост ВВП страны. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс".

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"Санкции будут оставаться чувствительными и вычитать у нас примерно ближайшие 3-4 года почти до полупроцента нашего потенциального роста ВВП", - считает Кудрин.

По его словам, в первые годы эффект вычета из экономического роста достигал 0,8%, в настоящее время он находится в пределах 0,5%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика справилась с введенными против страны санкциями.

"Санкции помогли России "включить мозги" вместо торговли нефтью и газом, подтолкнули к структурным изменениям экономики", - сказал Путин на ПМЭФ.