Кудрин опроверг слова Путина о России, которая справилась с санкциями
Ранее Путин заявил, что российская экономика справилась с санкциями
Санкции в отношении России продолжат замедлять рост ВВП страны. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс".
"Санкции будут оставаться чувствительными и вычитать у нас примерно ближайшие 3-4 года почти до полупроцента нашего потенциального роста ВВП", - считает Кудрин.
По его словам, в первые годы эффект вычета из экономического роста достигал 0,8%, в настоящее время он находится в пределах 0,5%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика справилась с введенными против страны санкциями.
"Санкции помогли России "включить мозги" вместо торговли нефтью и газом, подтолкнули к структурным изменениям экономики", - сказал Путин на ПМЭФ.