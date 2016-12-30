Кудрин отвел на повышение пенсионного возраста не менее восьми лет

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Повышение пенсионного возраста займет 8-15 лет, считает экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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Общество Повышение пенсионного возраста может стартовать в России в 2019 году

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24". Так, говоря об увеличении пенсионного возраста до 63 лет, Кудрин отметил: "Это, безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода".

По словам бывшего главы Минфина, подобная практика используется во всех странах, где стоял вопрос о повышении пенсионного возраста. "Никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст", – уточнил Алексей Кудрин.

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Также, по его словам, сегодня рассматриваются разные сценарии повышения пенсионного возраста. В данный момент главным ориентиром является показатель в 63 года.

"Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один-два года больше, один-два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам", – отметил Кудрин.