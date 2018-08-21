Кудрин считает, что в будущем пенсии должны увеличиться до 70% от зарплаты

Фото: vmemoriz.ru

Размер пенсий в реальном выражении должен быть увеличен минимум на четверть и в перспективе составить до 70% от зарплаты. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, предложения правительства по изменению пенсионного возраста позволят повысить размер реальных пенсий на 10% к 2024 году и на 25% - к 2034 году.

Новости

Экономика Около 40% россиян из-за бедности продолжают работать после выхода на пенсию

"Мы оценили предложения правительства по повышению пенсионного возраста. Я считаю, что нам нужно сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии - на треть, при этом доводя коэффициенты замещения до 40%. С учетом добровольной составляющей, во всех странах накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработной платы. Нам также нужно ставить эту задачу", - приводит агентство слова Кудрина.

Он также добавил, что концепция пенсионного закона будет обсуждаться. Он отметил, что сейчас страна находится на принципиальной развилке, "определяющей будущее" России. "Казалось бы, сегодня мы уже должны были обсуждать детали, так как законопроект в первом чтении принят, но сегодня еще будут обсуждаться концептуальные вопросы", - отметил глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, в последние годы уровень жизни пенсионеров стагнирует и даже снижается, при этом уровень пенсий "низкий и абсолютно недостойный нормальной жизни".

Он напомнил, что в 2016 году не была проведена полная индексация пенсий по инфляции и перестали индексироваться пенсии работающих пенсионеров. "По сути, мы подошли к черте, когда нужно решать, что делать. Но такую пенсию сохранять нельзя, нужен новый взгляд на ситуацию, новая концепция <…> Нельзя мириться с тем, чтобы оставлять пенсионный возраст как есть, потому что нам нельзя будет смотреть в глаза пенсионерам, которые по-прежнему останутся с такой пенсией и без перспектив улучшения жизни. Мы в таком положении сейчас находимся", - заявил Кудрин.

Отмечается, что вопрос на эту тему главе Счетной палаты задал спикер ГД Вячеслав Володин. "Учитывая, что вы являетесь одним из профессиональных экспертов, и тем более так детально проанализировали инициативу правительства, вопрос, который звучит на каждой встрече: могло ли правительство пойти по другому пути и могло ли правительство найти иное решение вопроса, который мы обсуждаем - вопроса повышения пенсий, повышения благосостояния наших граждан старшего поколения, есть ли такие у нас вообще пути и источники?" - цитирует агентство его обращение.

Кудрин также отметил, что при сохранении действующей системы пенсионного обеспечения уровень пенсий будет снижаться из-за изменений демографического характера.