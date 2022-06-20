Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил о том, что текущая ситуация не изменила основные принципы российской экономики. Его слова передаёт ТАСС.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаёмся рыночной экономикой, у нас остаётся частный сектор», — сказал Кудрин.

Он отметил, что именно частный сектор бизнеса быстрее остальных реагирует на изменение обстановки и адаптируется к ней.

Кудрин добавил, что возвращаться к плановой экономике больше нельзя.