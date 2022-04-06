Купить, пока не подорожало: россияне стали чаще обращаться в МФО

Микрофинансовые организации в марте 2022 года отмечают увеличение спроса на займы в России. Отчасти это связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, которая сделала недоступными потребительские кредиты для многих россиян. Кроме того, ужесточились и требования к заёмщикам.

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Сегодня отказы в выдаче кредитов участились. Поводом для этого могут стать любые погрешности в кредитной истории заёмщика и показатели долговой нагрузки. Эти меры необходимы, так как банки опасаются падения доходов и роста безработицы.

Стоит отметить, что требования к заёмщикам ужесточили не только банки, но и микрофинансовые организации. Теперь они также обязаны информировать заёмщика о показателе его долговой нагрузки (ПДН). В случае если этот показатель превышает 50%, заёмщику обязаны рассказать о кредитных рисках.

Что делать?

И тем не менее взять заём сегодня намного проще, чем кредит. При этом речь идёт не только о займах «до зарплаты». На рынке существуют варианты микрокредитования, где можно получить на руки до 500 тысяч рублей. Этой суммы хватит на хороший ремонт, покупку бытовой техники и прочих дорогих вещей, даже с учётом текущего курса.

Получить долгосрочный заём по-прежнему могут граждане РФ по двум документам, избежав бюрократии со справками и поручителями.

Например, для владельцев автомобилей отличным вариантом может стать заём под залог ПТС — один из наиболее популярных вариантов микрокредитования. Оформить его можно в финансовой группе «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс — машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете ездить на своём автомобиле, как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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