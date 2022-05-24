Курс доллара на бирже впервые с 2018 года опустился ниже 57 рублей

В начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился относительно доллара и евро.

По данным на 10:30 мск, курс доллара снижается на 0,48%, до 57,59 рубля, курс евро — до 59,67 рубля (-0,72%).

Ранее сообщалось, что власти России снизили требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80 до 50%.

Решение приняли в ходе заседания подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.