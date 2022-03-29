Курс доллара упал ниже 83 рублей на фоне переговоров РФ и Украины

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля на фоне переговоров России и Украины. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации он стоил 83,6 рубля (-6,16%). Курс евро снизился до 92,2 рубля (-4,35%).

Напомним, что, как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс в свой состав военным путём. Также помощник президента отметил, что Киев обещает не вступать в военные союзы.

Тем временем МО РФ объявило, что сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях.