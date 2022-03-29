Курс доллара упал ниже 86 рублей

В ходе торгов во вторник, 29 марта, курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 13:42 мск курс доллара упал на 3,85 рубля, до 85,9 рубля. Курс евро опустился на 1,9 рубля, до 94,7 рубля.

Отметим, что курс российской валюты растёт уже седьмой день подряд. Аналитики считают, что на его динамику оказывает влияние ожидание очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Напомним, что диалог начался сегодня, 29 марта.

Как сообщает РБК, старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев отметил, что укрепление рубля закономерно, поскольку баланс спроса и предложения валюты действует в пользу национальной валюты. Также позитивно на неё влияют новые правила валютного контроля, а экспортёры продолжают продавать на рынке почти всю свою выручку.