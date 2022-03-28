Курс доллара в ходе торгов опустился до 90 рублей

Центральный банк Российской Федерации установил на 29 марта официальный курс американского доллара на уровне 93,7125 рубля, передаёт ТАСС.

Текущий параметр на 1 рубль и 94,93 копейки ниже, чем его величина в минувшую пятницу, 25 марта. В ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 18:00 доллар опустился до 90 рублей.

Повышение курса рубля по отношению к основным валютам происходит на фоне ограничений для физических лиц на снятие средств в валюте и вывоз из страны, а также запрет на продажу акций российских компаний для нерезидентов.