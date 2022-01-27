Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Российский рубль обвалился по отношению к доллару и евро. В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).

Курсы иностранных валют по отношению к рублю начали активно подниматься после 17:30, когда в СМИ распространились сообщения о предложении оказать помощь самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции.

В целом обвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Отметим, что ещё с осени 2021 года ряд западных политиков и СМИ сообщают о возможной подготовке России к вторжению на Украину. В ответ российские власти опровергают подобные заявления.