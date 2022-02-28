Курсы доллара и евро побили исторические рекорды

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 109 руб., евро — до 122 руб. До такого уровня курсы валют ранее не добирались, сообщает “Коммерсантъ”.

Мосбиржа установила потолок валютных курсов: доллара — на уровне 109,2 руб., евро — 122 руб. В пресс-релизе биржи говорится, что на валютном рынке границы ценового коридора в течение торговой сессии автоматически меняться не будут.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 8,47%. Индекс РТС упал на 13,68%.