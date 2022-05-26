Курсы евро и доллара резко выросли

Курсы доллара и евро выросли после решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку. Согласно данным Мосбиржи, на 16:42 мск стоимость доллара США составляет 64,42 рубля, а евро — 68,4025 (рост на 5,08 и 7,775 рубля сответственно).

Напомним, что с 27 мая ЦБ снизит ключевую ставку с 14% до 11% годовых. В регуляторе отметили, что последние недельные данные указывают «на значительное замедление текущих темпов роста цен». Ослаблению инфляционного давления, по данным ЦБ, способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

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Экономика ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 11% годовых

Отметим, что ранее Эльвира Набиуллина призвала банки перевести остатки валютной ипотеки в стране в рубли. Она отметила, что сейчас для этого наиболее благоприятная ситуация.