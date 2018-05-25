Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в прошлом году граждане России доплатили в государственных медицинских учреждениях за различные платные услуги около 591 миллиарда рублей, пишет РБК.

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Голикова подчеркнула, что это на 8% больше, чем в 2016 году. Также, по ее словам, недовольство граждан возникает из-за того, что в медицинских учреждениях нет четкого и понятного разделения на платное и бесплатное, несмотря на то, что закон об охране здоровья граждан разрешает брать деньги за определенные услуги с населения.

"Сегодня все знают, что платят, но никто не понимает, за что", - подчеркнула Голикова.

Она также отметила, что сначала необходимо четко разграничить, за что россияне платят в клиниках, и только потом ставить вопрос о соплатеже населения.

Голикова намерена передать изучение этого вопроса Минздраву.