Lego и BMW планируют завозить в Россию при помощи параллельного импорта

Минпромторг РФ скорректировал список товаров, которые будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что в список планируют включить в BMW, Lego, Siemens, а также бренды, которые отказываются от поставок в Россию.

Мантуров добавил, что всего в России зарегистрировано около 25 тысяч иностранных компаний, а ушли с рынка только около 150.