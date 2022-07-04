Lego и BMW планируют завозить в Россию при помощи параллельного импорта

Корректируя список, Минпромторг исключил из него товары производителей, которые гарантировали поставки

4 июля 2022, 20:10, Илья Звягинцев

Минпромторг РФ скорректировал список товаров, которые будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что в список планируют включить в BMW, Lego, Siemens, а также бренды, которые отказываются от поставок в Россию.

Мантуров добавил, что всего в России зарегистрировано около 25 тысяч иностранных компаний, а ушли с рынка только около 150.

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