ЖКХ, шесть соток, газификация. От каких налогов и пошлин освободят пенсионеров в 2022 году?

В 2022 году российские пенсионеры освобождены от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом агентству «Прайм» напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам Гиринского, пенсионерам не нужно оплачивать следующие пошлины:

— за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии;

— за оформление свидетельства по наследованию дома, если пенсионер проживает вместе с наследодателем;

— за обслуживание банковской карты платёжной системы «Мир», на которую приходит пенсия.

Пожилые россияне освобождены от налога на имущество, также сохранены льготы на оплату услуг ЖКХ. Земельный налог не нужно платить, если участок не превышает шесть соток. Если участков несколько, льгота распространяется только на один из них.

Пенсионеры могут льготно газифицировать земельный участок до его границ. Во многих регионах им не нужно платить за проезд в транспорте. Если пенсионер получает минимальную пенсию, то судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры с февраля 2022 года начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты.