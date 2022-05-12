«Лукойл» купит «дочку» британской компании Shell

Российский «Лукойл» объявил о намерении купить дочернее предприятие компании Shell, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Лукойл» сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — сказано в сообщении.

Завершить сделку компания сможет только после того, как её проведение одобрит Федеральная антимонопольная служба.

Ранее вице-премьер Новак рассказал о том, что Россия нашла новых покупателей нефти и рассчитывает на прирост добычи ресурса.