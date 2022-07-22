Массовое паломничество туристов в Сибирь разогрело инфляцию на Алтае

Переориентация туристов с Турции на Сибирь разогнала инфляцию в нескольких регионах, пишет «Коммерсант».

«Годовая инфляция в Иркутской области, по данным Росстата, в июне по сравнению с маем ускорилась на 0,24 п.п., составив 18,74%. Это самый высокий уровень в СФО, где средний показатель годовой инфляции — 16,83% после 18,1% в мае», — отмечает издание.

Как подчеркнула старший директор — руководитель Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова, с ростом цен на услуги столк­нулись и другие туристические регионы Сибири.

К примеру, в Алтайском крае и Республике Алтай инфляция, хотя и замедлилась, но превышала средний уровень и по России, и по СФО — 17,87% и 18,62% соответственно.

Аналитики пояснили, что цены выросли из-за повышения привлекательности внутреннего туризма.

Кроме того, указали эксперты, многие участники туррынка повысили цены еще весной из-за колебания курса валют, а понижать их не стали, исходя из принципа «все равно купят».