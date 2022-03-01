Mastercard заблокировала доступ к платежной системе некоторым российским организациям
Представители компании не уточнили, какие именно организации попали в ограничительный список
1 марта 2022, 06:18, Илья Звягинцев
Mastercard заблокировала доступ к платёжной системе некоторым российским компаниям. Об этом сказано в официальном сообщении.
“В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платёжной сети Mastercard”, — пояснили представители компании.
Конкретного списка организаций, которые столкнутся с блокировкой со стороны платёжной системы, в Mastercard не предоставили.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о спецмерах, которые должны стать ответом на санкции. Большинство из них касается иностранной валюты.
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