Материнский капитал предложили сделать бессрочной программой

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, планируют сделать бессрочной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Минтруда Алексея Вовченко.

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей. Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили. Министр труда Максим Топилин сообщил, что с 2020 года возобновится индексация маткапитала, размер которого достигнет 470 тыс. рублей.

Новости

Общество В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

"Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной", – отметил Вовченко.

Он подчеркнул, что размер маткапитала должен постоянно индексироваться, "чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила президенту России Владимиру Путину продлить программу материнского капитала на период действия концепции демографической политики. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в правительстве обсуждается возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка.

На Алтае ежемесячные выплаты маткапитала достигнут 110 млн рублей. Для выбора такого способа получения маткапитала следует подать заявление в местное отделение ПФР или многофункциональный центр (МФЦ), или подать заявку через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также сообщалось, что в России с 2020 года отменят бумажные сертификаты на маткапитал.