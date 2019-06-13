Медведев дал указание "Роскосмосу" освоить до конца года еще 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания, на котором обсуждалось развитие государственной корпорации "Роскосмос", заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса, сообщает РИА "Новости".

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Медведев подчеркнул, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство стран. Теперь же России необходимо возвращать лидерские позиции несмотря на небольшое количество достижений в космической сфере на данный момент.

"Россия не имеет права сдавать позиции", – заявил Медведев, отметив, что космическое первенство является прежде всего вопросом национальной безопасности.

Также премьер заявил, что правительство ждет отдачи от инвестиций, вложенных в космическую сферу. Между тем он остался недоволен низкой эффективностью освоения средств в "Роскосмосе".

Медведев подчеркнул, что "Роскосмос" использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года. Премьер дал указание до конца года освоить еще около 200 млрд рублей.