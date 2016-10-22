Медведев: на Северном Кавказе самая высокая безработица в стране

Фото: mos.news

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что до сих пор в Северо-Кавказском федеральном округе сохраняется самая высокая безработица в стране, пишет РИА "Новости".

Вместе с тем, по словам Медведева, в регионе происходят и улучшения, но проблемы остаются.

"Ситуация в округе в целом стала лучше, это заметно по всем регионам, но проблемы сохраняются. В том числе самая высокая в стране безработица. К тому же новая социальная инфраструктура требует денег на содержание, бюджеты регионов округа в этом смысле не справляются, они дефицитные", — отметил глава кабмина.

Медведев напомнил, что региону нужно, прежде всего, уделить внимание развитию производства. Чиновник подчеркнул, что самые перспективные отрасли в экономике — сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая, легкая промышленность, индустрия отдыха и оздоровления.