Медведев назвал "благопристойной" ситуацию с зарплатами учителей в РФ

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с повышением зарплат учителей в целом по стране выглядит благопристойно: власти знают о некоторых проблемах на местах и сделают все для их решения, передает РИА Новости.

Кроме этого, глава правительства отметил, что майские указы сыграли фундаментальную роль в системе оплаты труда учителей, добавляет "Газета". По его словам, зарплата доведена до средней по региону и "выглядит весьма прилично".

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Медведев отметил, что сейчас проблемы заключаются в так называемых средних показателей, а также в зарплатной бухгалтерии. Премьер подчеркнул, что она должна быть понятна и прозрачна.

"Мы готовы сделать так, как вам удобно, вернуться к прежним принципам — базовая часть, надбавки и оклады", - добавил премьер. При этом он отметил, что можно сохранить и существующие сегодня принципы.

Медведев также согласился с просьбой увеличения оплаты труда педагогам дополнительного образования и заявил, что "теперь надо найти деньги".

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В конце премьер подчеркнул, что решение вопроса с зарплатами должно быть не навязано новым министром образования, правительство или губернатором. "Это должно быть решение, которое вызрело в педагогическом обществе", - добавил он и попросил подготовить предложения для правительства.