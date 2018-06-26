Медведев выделил еще 815 миллионов рублей на ЧМ-2018

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, которые предусматривают выделение дополнительных средств на эксплуатацию стадионов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, пишет РБК.

Общие расходы на проведение в России чемпионата мира по футболу составят 883 млрд рублей. В первоначальной версии общая смета строительства была зафиксирована на уровне 664,11 млрд рублей. Позже эта сумма несколько раз менялась. Теперь сумма вновь немного увеличилась.

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Распоряжениями, которые опубликованы на портале правовой информации, Медведев поручил выделить более 815 млн рублей из резервного фонда на содержание стадионов, которые используются на чемпионате мира по футболу. Указывается, что результатом должно стать успешное проведение турнира.

В соответствии с первым распоряжением Министерству спорта будет выделено 481,6 млн рублей на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов, принимающих чемпионат. Еще 334,2 млн рублей получит ФГУП "Спорт-Инжиниринг", выполнявшее функции застройщика стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. В этом случае деньги пойдут на эксплуатацию стадионов и отдельных тренировочных площадок.

Как ранее сообщалось, общие расходы на проведение в России чемпионата мира по футболу составят 883 млрд рублей (более $14,2 млрд). Строительство и реконструкция спортивных объектов обошлись примерно в 217 млрд рублей ($3,45 млрд).

В документе "О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" в первоначальной версии общая смета строительства была зафиксирована на уровне 664,11 млрд рублей.