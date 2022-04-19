Медведев: Запад не сможет задушить российскую экономику
Москва выйдет победителем из сложившейся ситуации, считает политик
Запад не сможет задушить российскую экономику и изолировать её, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война», — цитирует его «Прайм».
При этом он подчеркнул, что Москва выйдет победителем из сложившейся ситуации, поскольку страна обладает значительным интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на структурную перестройку экономики РФ может уйти несколько лет, при этом сопровождаться эти изменения могут ростом цен и замедлением экономики.