«Меланжист Алтая» прекратил самостоятельную деятельность и влился в ростовский комбинат

Барнаульский меланжевый комбинат (БМК) прекратил деятельность как самостоятельное юрлицо в результате присоединения к ростовскому «БТК текстиль», пишет «Коммерсант».

«Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 10 августа 2022 года», — отмечает издание.

Ранее в БМК заявили, что до конца 2022 года направят 3,7 млрд рублей на развитие производства, а в 2023 году — около 4,2 млрд. Увеличить объём производства планировали с 8 млн метров ткани до 12 млн.

Накануне сообщили, что БМК может остановиться, если не найдёт сырьё, поскольку хлопок в странах Средней Азии скупают турецкие и иранские конкуренты.

Напомним, Барнаульский меланжевый комбинат основан в 1934 году. БМК относится к холдингу «БТК групп», который занимается полным циклом производства швейных изделий. В его структуру входит 16 производственных площадок в России и СНГ.