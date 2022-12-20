Миллиардная «угольная» компенсация почему-то оказалась невостребованной в Алтайском крае

Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тысяча жителей региона

20 декабря 2022, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народный фронт предложил правительству Алтайского края выяснить причину невостребованности меры социальной поддержки на приобретение угля, сообщают на сайте ОНФ.

Напомним, в 2022 году в регионе увеличили на 21,4% предельные цены на уголь. Чтобы снизить финансовую нагрузку на население, власти выделили 1 млрд рублей для компенсаций.

«Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тыс. жителей Алтайского края (5,38% владельцев домов с печным отоплением), по официальным данным властей, которые они последний раз обнародовали в октябре. Общая сумма перечисленных средств составила 16,6 млн руб. Во многих случаях размер компенсации составлял от 400 до 2,5 тыс. руб., что зачастую даже не перекрывало затраты на сбор документов и транспортные расходы для подачи заявления на получение компенсации», — отметили общественники.

В Минсоцзащиты сообщили экспертам ОНФ, что выплаты не входят в компетенцию министерства.