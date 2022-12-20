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Миллиардная «угольная» компенсация почему-то оказалась невостребованной в Алтайском крае

Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тысяча жителей региона

20 декабря 2022, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Народный фронт предложил правительству Алтайского края выяснить причину невостребованности меры социальной поддержки на приобретение угля, сообщают на сайте ОНФ.

Напомним, в 2022 году в регионе увеличили на 21,4% предельные цены на уголь. Чтобы снизить финансовую нагрузку на население, власти выделили 1 млрд рублей для компенсаций.

«Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тыс. жителей Алтайского края (5,38% владельцев домов с печным отоплением), по официальным данным властей, которые они последний раз обнародовали в октябре. Общая сумма перечисленных средств составила 16,6 млн руб. Во многих случаях размер компенсации составлял от 400 до 2,5 тыс. руб., что зачастую даже не перекрывало затраты на сбор документов и транспортные расходы для подачи заявления на получение компенсации», — отметили общественники.

В Минсоцзащиты сообщили экспертам ОНФ, что выплаты не входят в компетенцию министерства.

«Получается, региональные меры поддержки на уровне региональных органов власти фактически не администрируются и работа переложена на муниципалитеты», — пришли к выводу общественники.

Комментарии 17

  • и болт на вас все клали . А вы общественники, общственники общественники А должно быть все просто по умолчанию. Положена - приехал за углем там и получил . А то так подай писульку принеси, а печать круглая.. а нужна квадратная ууу ненавижу
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "даже не перекрывало затраты на сбор документов и транспортные расходы для подачи заявления на получение компенсации" - Вот вам и ответ. Нынешнее правительство никогда не сделает что-то просто так для народа. Кучи справок, бюрократии и оптимизации приводит к тому, что проще сразу отказаться от гос. поддержки, чем проходить эти круги ада
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ага,а еще интересней,собрал справки,приехал сдавать,а там отвечают-тебе компенсация не положена,ты уголь купил дешевле 4 т.р. и как это называется?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот так компенсировали
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да не в кругах ада дело. Просто среди населения действительно малоимущих оказалось 5,38%, остальные просто ныли.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да, потому что жадность у наших чиновников. Потратили на уголь 28,5 тысяч. р,а компенсацию мне перечислили 2,5т.р Радуйся всю зиму. Жмоты,считают/пересчитывают как бы себе карманы набить.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Просто среди населения действительно малоимущих оказалось 5,38%---А остальные средний класс, с доходом в 17000?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Люди рекомендуют властям -таки ехать согласно второму гражданству, ибо фонари на нагрузку скоро проверять будут.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • смешная вашв компенсация, 24000 рублей потратили, 1030 рублей дали компенсации))) больше на бензин потратили и время
    21 декабря, Гость   Ответить
  • выше указанные суммы (потраченные на уголь гражданами 28500, 24000) если разделить на отопительный сезон выходит в среднем 3-4 тысячи в месяц. За центральное отопление или газ выходит даже больше и нет никакой компенсации.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, За центральное отопление или газ выходит даже больше и нет никакой компенсации. --- Вот вот!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • да дело не в том, что сколько выходит в месяц, а в том, как это преподносится!!! деньги выделены, а люди не берут!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, мы за вывоз мусора не платим так как не пользовался этой услугой поэтому субсидии не дают
    22 декабря, Гость   Ответить
  • 18000 потратили компенсацию получили 1300 и ещё пришло 13.40 и 3 .60 говорят губернаторские. Смешно
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ещё машина дров 20000, вот и посчитайте во сколько обходится отопление
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, хороший комментарий!!!!!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, )))))))...)
    23 декабря, Гость   Ответить
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