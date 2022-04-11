В Минэкономразвития отвергли возможность дефолта в России

Экономика России может вернуться к показателям 2021 года даже в условиях жёстких санкций уже через год. Об этом сообщил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов журналистам газеты «Известия».

Торосов заявил, что дефолта в России не будет. Он отметил, что у страны есть запасы с точки зрения долга.

На вопрос журналистов о возможных контрсанкциях в отношении банков стран Запада он ответил, что определённые идеи есть, но озвучивать их в ведомстве пока не готовы.

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Экономика Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%

Ранее стало известно, что Всемирный банк дал прогноз по ВВП России. По прогнозам падение ВВП России может составить 11,2%. ВВП Украины может упасть на 45%, а стран Европы и Азии — на 4,1%.

Оценки развития российской экономики происходят на фоне продолжающейся специальной военной операции России на территории Украины. После её начала ряд западных стран ввели несколько пакетов жёстких санкций в отношении России. Кроме того, крупные международные компании, такие компании как IKEA, McDonalds, Intel и другие, объявили о прекращении или приостановке своей бизнес-активности на территории России.