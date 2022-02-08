Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 5,9%

Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции на 2022 год с 4 до 5,9%. Об этом сообщает газета “Ведомости“.

Отмечается, что министерство занялось уточнением прогноза после соответствующего поручения президента России Владимира Путина. Глава государства в 2021 году поручил Минэкономразвития уточнить прогноз социально-экономического развития с учётом инфляции. Это нужно для оценки параметров федерального бюджета на период с 2022 до 2024 год.

Ведомство после уточнения прогноза направило обновленные данные в правительство.

Ранее сообщалось, что ряд российских министерств ограничат наценки на социально значимые продукты до 5%. Максимальная наценка будет действовать до начала сельхозсезона.