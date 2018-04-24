Минэнерго разрешили изымать земли для нужд естественных монополий
Соответствующее постановление правительства вступило в силу 24 апреля
Министерство энергетики получило право изымать земельные участки, необходимые для обеспечения эксплуатации объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность естественных монополий, пишет "Парламентская газета".
Речь идет об объектах энергетических систем, систем электро-, газоснабжения, теплоснабжения, а также объектах трубопроводного транспорта.
В соответствии с изменениями, Минэнерго будет утверждать схему расположения участка в целях его образования для последующего изъятия земель для федеральных нужд.
Постановлением также установлено, что министерство теперь будет принимать решение и о резервировании указанных земель.
В настоящее время ведомство может принимать решение об изъятии по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией объектов федеральных энергосистем, объектов использования атомной энергии, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения федерального значения, объектов федерального трубопроводного транспорта, линейных объектов.