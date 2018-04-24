Минэнерго разрешили изымать земли для нужд естественных монополий

Министерство энергетики получило право изымать земельные участки, необходимые для обеспечения эксплуатации объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность естественных монополий, пишет "Парламентская газета".

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Речь идет об объектах энергетических систем, систем электро-, газоснабжения, теплоснабжения, а также объектах трубопроводного транспорта.

В соответствии с изменениями, Минэнерго будет утверждать схему расположения участка в целях его образования для последующего изъятия земель для федеральных нужд.

Постановлением также установлено, что министерство теперь будет принимать решение и о резервировании указанных земель.

В настоящее время ведомство может принимать решение об изъятии по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией объектов федеральных энергосистем, объектов использования атомной энергии, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения федерального значения, объектов федерального трубопроводного транспорта, линейных объектов.