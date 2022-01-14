Минфин: пик инфляции в России пройден

Пик инфляции в России пройден, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. По словам главы Минфина, причины высокой инфляции кроются в монетарной политике Центробанка.

Он отметил, что причиной инфляции стало стремление российских властей поддержать граждан и экономику в условиях ограничительных мер из-за пандемии. Спрос на товары и услуги был "накачан", а предложение не выросло, в результате и произошёл рост цен.

"Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение", – заявил он.

Министр добавил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствие с "нормальными уровнями" – сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику.