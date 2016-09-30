Минфин считает невозможным опустить цену за бутылку водки до 100 рублей

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Министерство финансов заявило о невозможности опустить цену на водку в России до 100 рублей за бутылку, сообщает "Российская газета".

В финансовом ведомстве подчеркнули, что размер акциза и НДС в себестоимости одной бутылки водки составляет 118 рублей.

"Таким образом, снижение стоимости водки возможно только при условии снижения акциза, что приведет к выпадению федеральных и региональных доходов в пропорции 60 на 40", – добавили в Минфине.

Отметим, что ранее Минпромторг и Минэкономразвития сообщили о том, что минимальные цены на крепкий алкоголь в стране могут пересмотреть.

В частности, заместитель главы Минэкономики Олег Фомичев отмечал, что соответствующие предложения были направлены в Минфин.