Минфин спрогнозировал падение реальных доходов россиян в 2022 году

В 2022 году реальные доходы россиян упадут на 6,8%, а в 2023 году вырастут относительно нового уровня на 1,3%. Такой прогноз сделал Минфин РФ в проекте документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сообщает ТАСС.

Так, реальные зарплаты населения снизятся на 3,8% в 2022 году и вырастут на 0,8% в 2023 году. При этом министерство предсказывает спад безработицы с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025-м.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снижения уровня бедности и роста доходов населения уже в 2022 году. По его словам, это главный показатель для оценки работы органов власти. Кроме того, российский лидер также рассказывал, что безработица в стране находится на минимальном уровне за всю историю наблюдений.