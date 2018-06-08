Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо

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Минфин предложит позволить кабмину повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90% от пошлин на нефть. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова.

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Законопроект внесут на рассмотрение правительства уже 8 июня. Такие меры нужны для "оперативного реагирования на изменение цен", подчеркнул Сазанов.

"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%", — сказал он. Представитель ведомства отметил, что кабмин сможет применять данный механизм в случае, если нефтяники не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, нужном для заморозки цены в рознице на текущем уровне.

Напомним, во время "Прямой линии" Владимиру Путину задавали множество вопросов о резком росте цен на бензин. Президент возложил ответственность за ситуацию на правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.

Министры заявили, что для стабилизации внутренних цен кабмин предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий проект вскоре будет внесен в Госдуму.

Путин, в свою очередь, пообещал поддержать инициативу и выразил надежду, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно и идти на такие меры не придется.