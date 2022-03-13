Минфин заявил о заморозке около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России

Западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Представители Минфина выразили надежду на то, что по результатам переговоров им удастся разморозить активы и банковская система России не понесёт серьёзных финансовых потерь.