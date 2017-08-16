Министр Орешкин рассказал об успехах в дедолларизации экономики России
Орешкин полагает, что тенденцию на укрепление рубля следует поддерживать
16 августа 2017, 22:08
Россия успешно уменьшает зависимость национальной экономики от доллара, и тенденцию усиления роли российского рубля следует поддерживать, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.
По мнению министра, в России фиксируется устойчивый тренд на дедолларизацию экономики, на этом фоне Банк России предпринял ряд важных действий ради уменьшения выдачи валютных кредитов.
Орешкин полагает, что тенденцию на укрепление рубля следует поддерживать, в том числе мерами по отказу от валютных кредитов.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия сократит зависимость экономики от доллара в ответ на новые санкции США.
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