Министр Орешкин рассказал об успехах в дедолларизации экономики России

Россия успешно уменьшает зависимость национальной экономики от доллара, и тенденцию усиления роли российского рубля следует поддерживать, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

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Экономика Министр Орешкин заявил, что экономика России вошла в новую фазу роста

По мнению министра, в России фиксируется устойчивый тренд на дедолларизацию экономики, на этом фоне Банк России предпринял ряд важных действий ради уменьшения выдачи валютных кредитов.

Орешкин полагает, что тенденцию на укрепление рубля следует поддерживать, в том числе мерами по отказу от валютных кредитов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия сократит зависимость экономики от доллара в ответ на новые санкции США.