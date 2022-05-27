Министр раскрыл главный недостаток слишком крепкого рубля

Слишком крепкий рубль может создать проблемы для российской экономики, а именно сделать отечественную продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Об это заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передаёт ТАСС.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьёзный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — объяснил министр.

Глава ведомства считает необходимым возвращаться к равновесному курсу российской валюты, который был ранее, иначе «никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно и предложил перейти на новое понятие — «технологический суверенитет».