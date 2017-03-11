Министры в России могут лишиться права повышать зарплату главам госкомпаний

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Министрам в России могут запретить повышать заработную плату руководителям государственных компаний, сообщает Газета.RU, ссылаясь на проект документа, разработанный в Минтруде.

В данном случае речь идет об организациях, где зарплаты руководителей превышают вознаграждения рядовых сотрудников более чем в восемь раз. В Минтруде полагают, что такая мера "обеспечит исключение необоснованной дифференциации в оплате труда руководителей и работников учреждений и предприятий".

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Помимо этого, российские министерства предлагается обязать обосновывать решения для повышения зарплат топ-менеджеров государственных компаний.