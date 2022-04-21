Минпромторг: IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию

Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, что вернуться на российский рынок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом „Меги“ они оставили работающими, две „Меги“ они достраивают, то есть они не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что у них важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их — для них это явно неэффективный ход», — заявил он.

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Говоря об Inditex Евтухов отметил, что бизнес-модель компании «упирается» в обновление коллекции несколько раз в сезон. В организации сомневаются, что смогут вовремя завозить новый товар, тогда как продавать «один и тот же сток» они не хотят.

«Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей», — заметил замглавы ведомства.

Напомним, что Inditex в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за ситуации на Украине. Незадолго до этого о приостановке деятельности на 90 дней заявила шведская IKEA.