Минпромторг обвинил ряд международных перевозчиков в срыве поставок
Представители министерства занимаются мониторингом ситуации и помогают компаниям, которые столкнулись с подобными проблемами
В Минпромторге обвинили ряд перевозчиков из недружественных стран в срыве поставок. Об этом сообщает РИА Новости.
Ещё в начале марта глава ведомства Денис Мантуров говорил о том, что зарубежные компании саботируют поставки российских товаров, среди которых минеральные удобрения.
Сейчас министерство ведёт мониторинг ситуации, а также помогает компаниям, которые пострадали от действий недобросовестных перевозчиков.
В частности логистические проблемы связаны с тем, что страны Евросоюза запретили въезд на свою территорию грузовикам с российскими номерами.
В Минпромторге работает горячая линия, которая позволяет получить информацию об альтернативных способах доставки.
Ранее стало известно, что количество сорвавшихся тендеров на покупку лекарств увеличилось на 40%. Медицинские организации не смогли закупить медикаменты на 26,2 млрд рублей.
Наибольшие проблемы возникли в сфере закупки иностранных вакцин.