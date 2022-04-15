Минпромторг обвинил ряд международных перевозчиков в срыве поставок

В Минпромторге обвинили ряд перевозчиков из недружественных стран в срыве поставок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ещё в начале марта глава ведомства Денис Мантуров говорил о том, что зарубежные компании саботируют поставки российских товаров, среди которых минеральные удобрения.

Сейчас министерство ведёт мониторинг ситуации, а также помогает компаниям, которые пострадали от действий недобросовестных перевозчиков.

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В частности логистические проблемы связаны с тем, что страны Евросоюза запретили въезд на свою территорию грузовикам с российскими номерами.

В Минпромторге работает горячая линия, которая позволяет получить информацию об альтернативных способах доставки.

Ранее стало известно, что количество сорвавшихся тендеров на покупку лекарств увеличилось на 40%. Медицинские организации не смогли закупить медикаменты на 26,2 млрд рублей.

Наибольшие проблемы возникли в сфере закупки иностранных вакцин.

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